البابا تواضروس: مبادرة مراكب النجاة تهدف لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أطلقت مبادرة "مراكب النجاة" بهدف توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة تساهم في تمكينهم اقتصاديًا.

وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أن المبادرة نجحت في تدريب أكثر من 2000 شخص على مجموعة من الحرف اليدوية ومهارات ريادة الأعمال، مما يعزز فرصهم في بناء مستقبل مستدام بعيدًا عن المخاطر التي تمثلها الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن دور الكنيسة في مواجهة التحديات الاجتماعية، حيث تعتبر الهجرة غير الشرعية فخًا يسقط فيه الكثير من الشباب الباحثين عن فرص أفضل، مؤكدًا أن الحل يكمن في توفير دعم حقيقي وفرص عمل محلية تضمن حياة كريمة.

العمل بضمير لتحقيق نجاحات

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أهمية الاستمرارية والعمل بضمير وإصرار لتحقيق نجاحات مستدامة تنعكس إيجابيًا على الأفراد والأسر والوطن.

أصحاب المشروعات

وكان البابا تواضروس الثاني، استقبل في وقت سابق عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها بدعم المكتب البابوي للمشروعات، في إطار برنامج "سانت مارك" للمساعدات الإنسانية.

وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالدور الحيوي الذي تلعبه المشروعات الصغيرة في توفير مصادر دخل مستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر، مؤكدًا أنها تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى تجربة الصين، التي أصبحت أكبر دولة مصدرة في العالم بفضل اعتمادها على المشروعات الصغيرة. ودعا قداسته أصحاب المشروعات إلى التحلي بالصبر والإصرار والسعي نحو التميز، بهدف تعزيز مكانة مصر في مجال الصناعات الصغيرة.

وأوضح أن برنامج "سانت مارك" يهدف إلى تمكين الأسر، الأرامل، والشباب من خلال دعمهم لإقامة مشروعات صغيرة تدر دخلًا مستدامًا. وذكر أن المكتب البابوي للمشروعات أدرج دعم المشروعات الصغيرة ضمن أنشطته منذ عام 2021، حيث تمكن خلال العام الجاري (2024) من دعم 318 مشروعًا في عدة محافظات بمجالات متنوعة، مثل: تصنيع المنظفات، زراعة المشروم، تربية الطيور، وتصنيع الملابس.

أبرز النماذج الناجحة للمشروعات الصغيرة:

1. مصنع البطاطس: مشروع جماعي يضم 15 فردًا، بدأ بتقشير وتجميد البطاطس للمطاعم، وتطور ليشمل عمليات القلي والتسويق المباشر للمنتجات.

2. مشروع الأب وابنه: متخصص في بيع وتركيب وصيانة فلاتر المياه، مع خطط لتصنيع الفلاتر محليًا مستقبلًا.

3. مشروع الكوافير: بدأ بتدريب سيدة على تصفيف الشعر، ثم افتتاح محل يقدم خدمات تصفيف الشعر وبيع مستحضرات التجميل.

4. مشروع الطباعة على الملابس: يديره ثلاثة طلاب جامعيين، يقدمون خدمات الطباعة المخصصة على الملابس الداكنة.

5. مشروع الخياطة: توسع من إنتاج جاونات المستشفيات إلى الملابس والمفروشات، ويضم الآن فريقًا من ستة أفراد.

6. مشروع زراعة المشروم: تديره مهندسة شابة بدأت بدراسة المشروع عبر الإنترنت، وتوسعت لتصبح استشارية في هذا المجال، مع دعوة لدراسة متقدمة في الولايات المتحدة.

7. مشروع تربية الطيور: يشمل دجاج البياض، السمان، والرومي، مع توفير البيض بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المجتمع المحيط.

وأكد المشاركون في اللقاء أن هذه المشروعات لم تسهم فقط في تحسين مستوى المعيشة، لكنها أيضًا دعمت الاستقرار الأسري وساهمت في خلق فرص عمل جديدة، مشددين على أهمية استمرار هذه المبادرات التي تعزز الإنتاجية وتبني مجتمعًا مستدامًا.

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