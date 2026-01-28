مدبولي يلتقي رئيس شركة "بوينج" الأمريكية، لهذا السبب

18 حجم الخط

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بريندان نيلسون، رئيس شركة "بوينج" الأمريكية؛ لبحث فرص تعزيز وتطوير الشراكة القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "بوينج" الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وفهد المهيري، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "بوينج" الأمريكية، والسفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية.

وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بـ برندان نيلسون، رئيس شركة "بوينج" العالمية، الذي تتزامن زيارته إلى مصر مع زخم إيجابي غير مسبوق تشهده العلاقات المصرية-الأمريكية عقب اللقاء المثمر الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك على هامش منتدى "دافوس" في 21 يناير الجاري. وفي هذا السياق أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه أن يُعطي لقاء الرئيسين المصري والأمريكي، إلى جانب العديد من التفاعلات الإيجابية الأخرى بين البلدين، دفعة للعلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة.

كما أشاد رئيس الوزراء بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الأول من إدارة الرئيس "ترامب" الحالية، والتي شهدت تبادلًا للزيارات رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين، وكان آخرها زيارة كريستوفر لانداو، نائب وزير الخارجية الأمريكي.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص في مختلف المقابلات والاتصالات المشتركة بين مسئولي البلدين على إبراز ما نُوليه من اهتمام لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى المساعي المصرية لإطلاق المسار الاقتصادي في إطار الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي، بما يسهم في دفع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز حجم التجارة البينية، والتوسّع في دور ونشاط القطاع الخاص في البلدين.

وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى عقد الجولة الثانية للمفوضية الاقتصادية المصرية الأمريكية المشتركة في القاهرة خلال العام الجاري، منوهًا في هذا الإطار إلى أنه جار الإعداد لعقد النسخة الثانية للمنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي خلال العام الجاري بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، ومعربًا عن تطلعه إلى مشاركة الإدارة الأمريكية في هذا المنتدى على مستوى رفيع، بما يُسهم في تحقيق طفرة نوعية في هذا الملف الذي يحظى بأولوية لدى البلدين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا في العمل على جذب شركات أمريكية جديدة للعمل في مصر من مختلف الولايات الأمريكية، وتوسيع استثمارات الشركات المتواجدة بالفعل، وتذليل أي عقبات تواجهها، وذلك في إطار رؤية شاملة واقتناع راسخ لدى الدولة بأن القطاع الخاص هو المحرك الأول للتنمية والنمو الاقتصادي.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية مع شركة "بوينج"، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز وتطوير هذه العلاقات المشتركة بما يحقق مصلحة الجانبين، مشيرًا إلى رغبة الحكومة المصرية في إضافة المزيد من طائرات "بوينج" إلى أسطول طائرات شركة مصر للطيران، في ظل النمو الكبير الذي تشهده حركة الطيران المدني في مصر.

وخلال الاجتماع، أعرب وزير الطيران المدني عن تقديم جميع صور الدعم الممكنة لشركة "بوينج" الأمريكية لتوسيع استثماراتها في قطاع الطيران المدني في مصر، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الحوافز التي يُمكن أن تقدمها الحكومة المصرية للشركة الأمريكية في هذا الشأن.

بدوره، أعرب بريندان نيلسون، رئيس شركة "بوينج" الأمريكية، عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدا أن الجانبين تربطهما علاقات إستراتيجية منذ نحو 6 عقود، قائلًا: سنعمل معكم من أجل زيادة التعاون المشترك إلى مستويات أرحب.

وأشار "نيلسون" إلى أن شركة "بوينج" الأمريكية لديها استعداد لتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي لتدريب وتعليم المهندسين والفنيين في قطاع الطيران المدني.

وأكد رئيس شركة "بوينج" الأمريكية أن هناك اهتمامًا بضخ المزيد من الاستثمارات في عدد من الأسواق حول العالم ومن بينها مصر. كما أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به الدولة المصرية على المستوى الإقليمي بصفة عامة وفي قطاع غزة بصفة خاصة.

