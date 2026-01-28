الطريقة الصحيحة لحجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

18 حجم الخط

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات وأسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير، وذلك بعد إعلان وزارة السياحة والآثار عن رصد أكثر من موقف مزيف لبيع تذاكر الدخول.

خطوات حجز تذاكر وزيارة المتحف المصري الكبير

وتقدم فيتو لقرائها الطريقة الصحيحة لحجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير، حيث يمكن للمواطنين حجز التذاكر من هنا.

ويمكن للمواطنين حجز التذاكر من خلال اتباع عده خطوات أولها:

- اختيار توقيت الزيارة حيث يحدد المتحف المصري الكبير 4 توقيتات للزيارة الفترة الأولي منها خلال الفترة من 9 الي 11 صباحا. والثانية من 11 الي 1 ظهرا، والثالثة من 1 الي 3 مساءا، والرابعة من 3 الي 5 مساءا.

- يتم مد الزيارة يومي الاحد والاربعاء لفترة إضافية من 5 الي 7 مساءا لإتاحة الفترة أمام الزائرين لزيارة قاعات العرض في المساء.

- اختيار نوع الزائرين سواء كان مصري أو اجنبي.

- قراءة تعليمات الزيارة والدخول

- إدخال البيانات الشخصية لحجز التذاكر

اختيار طريقة الدفع وسيقوم إدارة المتحف بإرسال تذاكر الدخول علي الايميل المسجل للزائرين.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير إلي 200 جنيها للمصريين و1450 جنيها للزائرين الأجانب والعرب.

وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت عن تطبيق الحجز العدد المسبق لزيارة المتحف المصري الكبير، كما تم اغلاق شبابيك حجز التذاكر للدخول بالمتحف، وذلك في ظل الإقبال الكبير من الزائرين علي دخول قاعات العرض.

