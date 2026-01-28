اليوم، إعلان نتائج صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية في مدارس الجيزة

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ظهور نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية اليوم بجميع مدارس المحافظة، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتيسير حصول أولياء الأمور على نتائج أبنائهم.



تعليق نتائج الامتحانات داخل المدارس

وأكدت المديرية أنه سيتم تعليق نتائج الامتحانات داخل المدارس في أماكن واضحة ومخصصة، تنفيذًا لتعليمات سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بما يتيح لأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر.



وأوضحت مديرية تعليم الجيزة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة، وترسيخ مبدأ الوضوح، وتمكين أولياء الأمور من متابعة المستوى التعليمي لأبنائهم بشكل مباشر داخل المدارس.



وشددت مديرية التعليم على ضرورة أن تكون لوحات عرض النتائج في أماكن يسهل الوصول إليها مثل المداخل الرئيسية وأماكن استقبال أولياء الأمور، مع الالتزام الكامل بـ الحفاظ على خصوصية الطلاب وسرية بياناتهم عند إعلان النتائج.



ودعت المديرية أولياء الأمور إلى التوجه إلى المدارس خلال مواعيد العمل الرسمية للاطلاع على نتائج أبنائهم، والتواصل مع إدارات المدارس بشأن أي استفسارات متعلقة بأداء الطلاب، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلاب.

