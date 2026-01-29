الخميس 29 يناير 2026
دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يسقط على ملعبه بثلاثية أمام سبورتنج لشبونة

سبورتنج لشبونة، فيتو
دوري أبطال أوروبا، سقط فريق أتلتيك بلباو الإسباني في فخ الخسارة أمام ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

تقدم بلباو بهدف مبكر في الدقيقة 3 عن طريق أوهان سانسيت، ثم تعادل عثمان ديوماندي في الدقيقة 12، ثم عاود أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 29 عن طريق جوركا جوروزيتا، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيك بلباو بهدفين لهدف.

في الشوط الثاني انتفض فريق سبورتنج لشبونة، وسيطر على المباراة تمامًا، ونجح في العودة للمباراة بإحراز هدف التعادل الثاني في الدقيقة 62 عن طريق فرانشيسكو ترينكاو، ثم خطف هدف الفوز في الدقيقة 4+ 90 عن أليسون سانتوس، ليعود إلى البرتغال بأغلي ثلاث نقاط.

أتلتيك بلباو، فيتو
تشكيل أتلتيك بلباو أمام سبورتنج لشبونة

دخل فريق أتلتيك بلباو مباراته أمام سبورتنج لشبونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: جوروزابيل - باريديس - برشيتش - بويرو.

خط الوسط: جالاريتا - بيرو - جوميز - سانسيت - نافارو. 

خط الهجوم: جورو زيتا.

 

تشكيل سبورتنج لشبونة أمام أتلتيك بلباو

فيما دخل فريق سبورتنج لشبونة مباراته أمام أتلتيك بلباو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيلفا.

خط الدفاع: فريسنيدا - نيوماندي - إيناسيو - أراوجو.

خط الوسط: هيولماند - سيمويس - كاتامو - براجانسا - ترينكاو.  

خط الهجوم: سواريز.

 

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

بهذا الفوز رفع فريق سبورتنج لشبونة رصيده إلى 16 نقطة، ارتقى بها للمركز السابع في جدول الترتيب بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.

الجريدة الرسمية