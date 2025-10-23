البرلمان الأوروبي يشيد بجهود مصر في وقف الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016

تناول اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة البرلمان الأوروبي، قضية الهجرة غير الشرعية، حيث تمت الإشادة بالجهود المصرية التي أسفرت عن وقف خروج مراكب الهجرة غير الشرعية من سواحلها منذ سبتمبر ٢٠١٦.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأوروبي من خلال توفير فرص عمل للعمالة المصرية الماهرة، وتيسير مسارات الدراسة والتدريب في الدول الأوروبية، فضلًا عن ضرورة السعي لتحقيق التنمية وترسيخ الاستقرار في الدول ذات الصلة.

كما شهد اللقاء توافقًا حول أهمية تعزيز التواصل بين البرلمان المصري بمجلسيه، النواب والشيوخ، والبرلمان الأوروبي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بروبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب، في مستهل اللقاء، عن تقديره للدور الإيجابي والداعم الذي يضطلع به البرلمان الأوروبي، وبدور ميتسولا على وجه الخصوص، في تعزيز مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

