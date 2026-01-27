إعلان نتائج صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية في جميع مدارس الجيزة غدا

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة موعد إعلان نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بجميع مدارس المحافظة، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتيسير حصول أولياء الأمور على نتائج أبنائهم.



تعليق نتائج الامتحانات داخل المدارس

وأكدت المديرية أنه سيتم تعليق نتائج الامتحانات داخل المدارس في أماكن واضحة ومخصصة، تنفيذًا لتعليمات سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بما يضمن سهولة الاطلاع عليها دون عناء.



وأوضحت تعليم الجيزة أن هذا الإجراء يأتي في ضوء تعزيز التواصل الفعّال بين المدرسة والأسرة، وتهيئة مناخ من الثقة والوضوح، إلى جانب تمكين أولياء الأمور من متابعة المستوى التعليمي لأبنائهم بشكل مباشر.



وشددت المديرية على ضرورة وضع لوحات عرض النتائج في أماكن يسهل الوصول إليها، مثل المداخل الرئيسية للمدارس أو أماكن استقبال أولياء الأمور، مع الالتزام الكامل بـ الحفاظ على خصوصية الطلاب وسرية بياناتهم أثناء نشر النتائج.



ودعت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أولياء الأمور إلى التوجه إلى المدارس في المواعيد المحددة للاطلاع على النتائج، والتواصل مع إدارات المدارس للاستفسار عن أي ملاحظات تتعلق بأداء الطلاب، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب.



