الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إعلان نتائج صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية في جميع مدارس الجيزة غدا

نتائج الامتحانات
نتائج الامتحانات
18 حجم الخط
ads

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة موعد إعلان نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بجميع مدارس المحافظة، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتيسير حصول أولياء الأمور على نتائج أبنائهم.
 

تعليق نتائج الامتحانات داخل المدارس

وأكدت المديرية أنه سيتم تعليق نتائج الامتحانات داخل المدارس في أماكن واضحة ومخصصة، تنفيذًا لتعليمات سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بما يضمن سهولة الاطلاع عليها دون عناء.
 

وأوضحت تعليم الجيزة أن هذا الإجراء يأتي في ضوء تعزيز التواصل الفعّال بين المدرسة والأسرة، وتهيئة مناخ من الثقة والوضوح، إلى جانب تمكين أولياء الأمور من متابعة المستوى التعليمي لأبنائهم بشكل مباشر.
 

وشددت المديرية على ضرورة وضع لوحات عرض النتائج في أماكن يسهل الوصول إليها، مثل المداخل الرئيسية للمدارس أو أماكن استقبال أولياء الأمور، مع الالتزام الكامل بـ الحفاظ على خصوصية الطلاب وسرية بياناتهم أثناء نشر النتائج.
 

ودعت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أولياء الأمور إلى التوجه إلى المدارس في المواعيد المحددة للاطلاع على النتائج، والتواصل مع إدارات المدارس للاستفسار عن أي ملاحظات تتعلق بأداء الطلاب، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتائج صفوف النقل الجيزة نتيجة الابتدائية الجيزة نتيجة الإعدادية الجيزة نتائج المدارس 2025 تعليم الجيزة تعليق نتائج الامتحانات

مواد متعلقة

غلق وتشميع محل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الهرم (صور)

بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالجيزة

التعليم تعلن فتح باب التقديم لوظائف مديري ووكلاء المدارس المصرية اليابانية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026 الترم الأول

محافظ الجيزة يتابع أعمال توسعة ورصف طريق طراد النيل بالعياط بطول 1.5 كم

أخبار مصر اليوم: تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة.. وزيرة التضامن تفتتح مجمع رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بعين شمس..الحكومة تبحث الاستعدادات النهائية للمرحلة الثانية من حياة كريمة

ترقب لإعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتعليم تكشف الموقف

أبرز تعليمات كتيب الثانوية العامة 2026 للطلاب قبل الامتحانات
ads

الأكثر قراءة

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

حالة الطقس اليوم، تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج على هذه السواحل

المهن التمثيلية تطمئن على الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لجلطة مفاجئة

خروج الفنان محمود حجازي من قسم أكتوبر بعد دفع الكفالة

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

كرة اليد، منتخب مصر يفوز على نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

أول رد رسمى من مستشفى الأحرار التعليمي على ادعاءات صيدلانية بتعرضها لمضايقات

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

بعد جدل الطفلة المنتقبة، عالم أزهري يوضح حكم ارتداء الأطفال للنقاب

المزيد
الجريدة الرسمية