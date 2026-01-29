بينهم نائب ومرشح للكونجرس، اللقطات الأولى لتحطم الطائرة الكولومبية تقل 15 راكبا (فيديو وصور)

18 حجم الخط

قال مصدر في القوات الجوية الكولومبية ووسائل إعلام محلية إن السلطات عثرت، مساء الأربعاء، على الطائرة المفقودة التي كانت تقل 15 شخصًا في شمال شرق البلاد ولم تجد أي ناجين.



وتحطمت الطائرة في شمال شرق كولومبيا، الأربعاء، مما أسفر عن مصرع جميع ركابها بمن فيهم أحد أعضاء البرلمان، حسبما أفاد مصدر من القوات الجوية الكولومبية ووسائل إعلام محلية.

وأفاد ممثلو النائب ديوجينيس كوينتيرو في بيان "أن النائب ومساعده كانا على متن الطائرة".

UPDATE: Satena Flight 8849 crashed near Cucuta, Colombia with 15 people on board. Wreckage found. Currently no sign of survivors. pic.twitter.com/U2QOmx7Ywo — BNO News Live (@BNODesk) January 28, 2026

وأوضحت صحيفة "إل تيمبو" أن كارلوس سالسيدو المرشح للكونجرس في انتخابات مارس، كان على متن الرحلة أيضًا.

وفي السياق، قالت شركة الطيران الحكومية "ساتينا" إن طائرة "بيتش كرافت 1900" ذات المحركين التوربينيين أقلعت قبل الظهر من كوكوتا على الحدود مع فنزويلا، في رحلة قصيرة إلى بلدة أوكانا.

وأضافت شركة الطيران "أن مراقبة الحركة الجوية فقدت الاتصال بالطائرة بعد 12 دقيقة من بدء الرحلة".

وذكرت "ساتينا" لاحقًا أن جهاز الإنذار الخاص بالطائرة لم يتم تفعيله.



ووفق الإعلام المحلي، فإن المنطقة التي اختفت فيها الطائرة هي منطقة جبلية تتميز بتقلبات جوية شديدة، ومزروعة بأوراق الكوكا وهي المادة الخام للكوكايين، كما تنشط فيها جماعات مسلحة غير شرعية مثل "جيش التحرير الوطني" المعروف اختصارا بالإسبانية بـ"ELN"، وفصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية.

