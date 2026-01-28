بنسبة نجاح 85.29%، محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026.

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية

وأشار محافظ الجيزة إلى أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.29% حيث تجاوز الحد الأدنى 177,109 طالبًا وطالبة، من إجمالي 208,202 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 207,665.

وأضاف المحافظ أن نسبة النجاح بالقسم المهني بلغت 99.59% بعد تجاوز 245 طالبًا وطالبة للحد الأدنى، من إجمالي 268 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 246.



كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز 50 طالبًا وطالبة الحد الأدنى، وكذلك بلغت نسبة النجاح بمدارس المكفوفين 100% بعد تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 32 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.



وتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.