بنسبة نجاح 85.29%، محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة
اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026. 

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.29% حيث تجاوز الحد الأدنى 177,109 طالبًا وطالبة، من إجمالي 208,202 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 207,665. 

وأضاف المحافظ أن نسبة النجاح بالقسم المهني بلغت 99.59% بعد تجاوز 245 طالبًا وطالبة للحد الأدنى، من إجمالي 268 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 246.
 

كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز 50 طالبًا وطالبة الحد الأدنى، وكذلك بلغت نسبة النجاح بمدارس المكفوفين 100% بعد تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 32 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.
 

وتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

