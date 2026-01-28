الأربعاء 28 يناير 2026
السعودية تنفي رفض استقبال مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد

نفى وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله حول رفض السعودية استقبال نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد.

وزير الإعلام السعودي ينفي رفض استقبال الشيخ طحنون

وأضاف وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، أن "ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال الشيخ طحنون بن زايد غير صحيح، فسموه يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان؛ فهي بيته وقيادتها أهله".

 

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد قال الإثنين، إن العلاقة مع الإمارات ذات أهمية بالغة للاستقرار الإقليمي، مضيفًا أن المملكة حريصة على إقامة علاقات قوية وإيجابية معها، بوصفها شريكًا مهمًا داخل مجلس التعاون الخليجي.

 

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "فيما يتعلق باليمن، فإن هناك اختلافًا في وجهات النظر مع الإمارات" بشأن الملف اليمني.

قرار خروج الإمارات من اليمن وتحمل السعودية المسئولية

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: "الإمارات قررت أن تخرج من اليمن، وإذا كان الوضع كذلك، وخرجت الإمارات من اليمن بشكل كامل فإن السعودية ستتحمل المسئولية هناك".

واستطرد قائلًا: "أعتقد أن هذا أمر أساسي لاستمرار علاقات قوية مع الإمارات". 

وزير الخارجية السعودي يقر بوجود اختلافات في الرؤى مع الإمارات بشأن اليمن

تحت ضغط الحرب وتغير التحالفات، كيف تراجع نفوذ إخوان اليمن؟

 

