الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
18 حجم الخط
ads

الطقس اليوم، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتزداد السحب شرقًا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، بينما يسود طقس مستقر وصافٍ نسبيًا الآن على باقي أنحاء البلاد.

برودة شديدة وظاهرتان مقلقتان، تحذير من حالة الطقس اليوم الأحد

الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

حالة الطقس في القاهرة

من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس جنوب الصعيد هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

طقس اليوم، اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

بعد غزوة أمس، الأرصاد تكشف عن خريطة جديدة لسقوط الأمطار اليوم

طقس اليوم، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

تستمر حتى العاشرة صباحا، تحذير من الشبورة الكثيفة بهذه المناطق اليوم

برودة شديدة وظاهرتان مقلقتان، تحذير من حالة الطقس اليوم الأحد

الأرصاد: تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج لـ 3.5 أمتار على هذه السواحل غدا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

كأس مصر، الزمالك يفك شفرة بلدية المحلة بهدف التقدم في الشوط الأول

السودان يحقق فوزا غاليا على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة في كأس مصر

تشكيل مباراة كريستال بالاس ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

بعد تداول فيديو، نيابة الجيزة تحقق في هروب 200 نزيل من مصحة لعلاج الإدمان

«لقيت حجاب في بيتي وخايف من السحر أتصرف إزاي؟» أزهري يوضح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«لقيت حجاب في بيتي وخايف من السحر أتصرف إزاي؟» أزهري يوضح

من القرآن والسنة، حكم صيام السابع والعشرين من شهر رجب

الإفتاء توضح الفرق بين علم الفلك والتنجيم ومدى صحة «كذب المنجمون ولو صدقوا»

المزيد
الجريدة الرسمية
ads