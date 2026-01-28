الأربعاء 28 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح وأتربة وانخفاض الرؤية بعدة مناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون سرعتها من 35:50 كم / ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر خاصة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

 

الطقس الآن، رياح ورمال وأتربة على الصعيد والبحر الأحمر

انخفاض كبير بدرجات الحرارة وأمطار، تفاصيل حالة طقس اليوم الثلاثاء


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ويسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  22

درجة الحرارة الصغرى: 15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

الجريدة الرسمية