بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رسميًا عن ظهور نتيجة صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لإعلان النتائج.



ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الآن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس أو بالاسم بكل سهولة، فور اعتمادها ورفعها على الموقع.



الصفوف الدراسية المتاحة في النتيجة



تشمل النتيجة صفوف النقل التالية: الصف الثاني الابتدائي، الصف الثالث الابتدائي، الصف الرابع الابتدائي، الصف الخامس الابتدائي، الصف السادس الابتدائي، الصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي



رابط نتيجة صفوف النقل بالجيزة



ويمكن الدخول مباشرة على رابط النتيجة الرسمي من خلال الموقع التالي: اضغط هنا



خطوات الاستعلام عن النتيجة



الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

اختيار المرحلة الدراسية (ابتدائي / إعدادي)

إدخال رقم الجلوس أو الاسم

الضغط على زر عرض النتيجة

ستظهر نتيجة الطالب موضحةً بها الدرجات والتقديرات



وأكدت مديرية التعليم أن النتائج يتم رفعها تدريجيًا حسب الإدارات التعليمية، وفي حال عدم ظهور النتيجة فورًا يُرجى إعادة المحاولة لاحقًا.

