نائبا وزيري خارجية الولايات المتحدة وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير

18 حجم الخط

استقبل المتحف المصري الكبير، كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأمريكي، وفرخ حامد الدين شريف زاده نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان والوفود المرافقة لهما، وذلك خلال زيارتهما الرسمية إلى مصر.

زيارة الوفود الخارجية للمتحف المصري الكبير

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير الذي رحب بهم وتحدث نعم عن رؤية المتحف ورسالته وأهم كنوزه، كما قدم لهم الهدايا التذكارية من المتحف.

وتضمنت الزيارة جولة شاملة للمتحف، تضمنت الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، وصولًا إلى قاعات العرض الرئيسية التي تسرد تاريخ الحضارة المصرية القديمة عبر عصورها المختلفة، بدءًا من عصر بداية الأسرات، مرورًا بالعصور المتعاقبة، وحتى العصر اليوناني الروماني، بالإضافة إلى قاعات الملك توت عنخ آمون، التي تعرض مقتنيات الملك الذهبي لأول مرة كاملة في مكان واحد. واختُتمت الجولة بزيارة متحف مركب الملك خوفو.

سيناريو العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير

وفي ختام الزيارتين، أعرب الجانبان عن إعجابهم بما يضمه المتحف من كنوز أثرية فريدة، مشيدين بروعة سيناريو العرض المتحفي، ودقة إخراجه، وما يعكسه من صورة حضارية متميزة لمصر وتاريخها العريق.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير يشهد منذ افتتاحه من إقبال غير مسبوق من الزائرين المصريين والسائحين؛ ويصل متوسط أعداد زائريه حاليا 15 ألف زائر كحد أقصى يوميا.

معدلات توافد السائحين علي المقصد السياحي المصري

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن المقصد السياحي المصري حقق خلال عام 2025 نموا غير مسبوق، ورقما قياسيا في أعداد السائحين الوافدين إليه من الأسواق السياحية المختلفة؛ واستقبل نحو 19 مليون سائح بنسبة زيادة قدرها 21% عن عام 2024، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في المقصد المصري دوليا، وبما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة ومتميزة، لافتا إلى أنه من المتوقع استمرار هذا النمو خلال العام الجاري، لا سيما في ظل الجهود الترويجية وما تبذله الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.