نادي قضاة مصر: القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يشرفوا على الانتخابات البرلمانية 2025

أكد نادي قضاة مصر، في بيان رسمي، أنه إعمالًا لأحكام الدستور، لم يتولَّ  القضاة وأعضاء النيابة العامة الإشراف على انتخابات مجلس النواب لعام 2025، التزامًا بالإطار الدستوري المنظم للعملية الانتخابية.

 

وأعرب النادي عن تقديره البالغ لتوجيهات  رئيس الجمهورية للهيئة الوطنية للانتخابات، والداعية إلى اتخاذ القرار الصحيح في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الشفافية وصون العملية الديمقراطية.

 

واختُتم البيان بالتأكيد على دعاء النادي: «حفظ الله مصر وقضاءها الشامخ».

 

تعليق الرئيس السيسي على وقائع العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025


وكان الرئيس السيسي نشر بيانا عبر صفحته الرسمية قال فيها: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفق قانون إنشائها.

وتابع: أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًّا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا.

واستطرد الرئيس: أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.

