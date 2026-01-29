تجاوز الـ 5400 دولار لأول مرة، سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى تاريخي

18 حجم الخط

وصل سعر الذهب، اليوم الخميس، في البورصة إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزًا 5400 دولار للأونصة للمرة الأولى، وفق بيانات التداول، متأثرًا بحالة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية، بينما استوعبت الأسواق أحدث قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في شأن أسعار الفائدة.



وبحسب بيانات الساعة 01:12 بتوقيت موسكو، بلغ سعر الذهب في بورصة نيويورك 5411 دولارًا للأوقية “الأونصة”.

وفي اليوم السابق، تجاوزت قيمة الذهب في البورصة لأول مرة في التاريخ عتبة 5200 دولار للأونصة.



وأشار الخبير في سوق الأسهم بشركة "بي كيه إس مير إنفستيسيي" ألكسندر شيبيليف إلى أنه في ظل استمرار التوترات الدولية والعقوبات وتعزيز عمليات إزالة العولمة في التجارة، قد يصل سعر الذهب إلى عشرة آلاف دولار خلال ثلاث إلى أربع سنوات.



ولم يجد الهدوء النسبي، الذي ساد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة، تراجعًا في ارتفاع أسعار الذهب.



وتتسبب التغييرات المتكررة في مواقف الإدارة الأمريكية في خلق جو من عدم اليقين في الولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار والسندات الحكومية، التي تُعتبر عادة ملاذات آمنة تُنافس الذهب.

وقال بيتر جرانت، ⁠نائب رئيس زانر ميتالز وكبير خبراء المعادن في الشركة «اكتسبت موجة صعود المعادن النفيسة زخما كبيرا في هذه المرحلة».



وأضاف أن الذهب في منطقة التشبع الشرائي وعرضة للتصحيح، لكن الإقبال ⁠القوي على الشراء خلال فترات الانخفاض يرجح كفة الصعود، وأن هناك توقعات بوصول السعر إلى 5400 دولار كهدف تال.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع التضخم بالتزامن مع النمو الاقتصادي القوي، لكنه لم يشر في بيانه الأحدث للسياسة النقدية إلى موعد خفض الفائدة مرة أخرى.

وعارض القرار كل من المحافظ كريستوفر والر، المرشح لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو مايو، والمحافظ ستيفن ميران، الحاصل على إجازة من منصبه ‌كمستشار اقتصادي في البيت الأبيض، وكانا يفضلان خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

وقال ⁠باول إن التضخم في ديسمبر ديسمبر كان على الأرجح أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنه سيعلن قريبا عن ⁠مرشحه لخلافة باول.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الزيادة عند انخفاض أسعار الفائدة.

‌وارتفع سعر ⁠المعدن الأصفر بأكثر من ‍20 في المئة منذ بداية العام ليواصل ما حققه العام الماضي من مكاسب قياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.3 في المئة إلى 116.69 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ ⁠117.69 دولار يوم الاثنين. ‍وكانت الفضة ⁠قفزت بالفعل بنحو 60 في المئة منذ بداية العام.

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية واحدا في المئة إلى 2612.81 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2918.80 دولار يوم الإثنين.

وقفز البلاديوم 3.9 في المئة إلى 2009.69 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.