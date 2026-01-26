الإثنين 26 يناير 2026
أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يبهر جمهوره بعرض 15 تابوتا لأول مرة

​قدم المتحف المصري بالتحرير، تجربة عرض استثنائية تسلط الضوء على أسرار الدفن في مصر القديمة.

وأعلن المتحف المصري بالتحرير عن عرض مجموعة مختارة من التوابيت المبهرة، من بينها ١٥ تابوتًا تُعرض لأول مرة أمام الجمهور، مقتنيات ساحرة من ثلاث خبيئات ملكية وكهنوتية تم اكتشافها في القرن التاسع عشر، وذلك تحت عنوان "الخبيئة: كنوز خفية".

ويركز العرض على مفهوم "الخبيئة" وكيف حافظت هذه الكنوز على تاريخنا من الضياع.

كما يعرض  المتحف المصري بالتحرير، قطعة أثرية فريدة لتمثال الملكة "تيي"، حيث ​​لم تكن مجرد زوجة ملكية للملك أمنحتب الثالث، بل كانت شريكة في الحكم، وابنة المستشار يويا، وأم الملك أخناتون، وجدة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

وبدأت وزارة السياحة والآثار، مع بداية شهر يناير الجاري تطبيق الأسعار الجديدة لدخول المتحف المصري بالتحرير، وذلك في إطار قرار وزير السياحة والآثار شريف فتحي بإلغاء تذاكر دخول العرب ومعاملتهم بنفس معاملة الزائرين الأجانب.

الأسعار الجديدة لتذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

وأضاف وزارة السياحة والآثار أن الأسعار الجديدة لتذاكر الزيارة ستكون كالتالي: 

• الزائر المصري: 30 جنيهًا.

الطالب 10 جنيهات.

• الزائر غير المصري: 550 جنيهًا.

الطالب غير المصري 275 جنيهًا.

وأكدت الوزارة جاهزية المتحف المصري لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم وفق المنظومة الجديدة، لتقديم تجربة ثقافية وتعليمية فريدة وسط كنوز الحضارة المصرية القديمة التي يزخر بها.

الجريدة الرسمية