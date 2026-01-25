زاهي حواس: "الديمقراطية" هلس ونبحث عن مومياء الملكة نفرتيتي (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق على أن البلاد العربية لا تعرف معنى الديمقراطية ولم نتعلمها في عالمنا العربي، واصفا الديمقراطية بـ "الهلس".

معرض الكتاب 2026

جاء ذلك خلال ندوة “حضارة مصر في المتحف المصري الكبير وفي عيون العالم”، للدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض الكتاب 2026.

زاهي حواس

وأشار “حواس” إلى استرداد 15 الف قطعة قطعة أثرية وكانت تعرض في كل مكان بدول أوروبا، مضيفا أن حضارة العراق من أقدم الحضارات الإنسانية والآثار فيها تم تدميرها منذ أحداث الربيع العربي.

وأكد بأنه سيقوم بزيارة دولة العراق قريبا ويحاول من خلال مؤسسة حماية وحفظ الآثارإعادة ترميم تلك الآثار.

وكشف وزير الآثار الأسبق، بأن العلماء الآثار يبحثون الآن عن مومياء الملكة نفرتيتي حيث أن لدينا مومياوات ملكية غير معروف اسمائها وعن طريق DNA يمكن معرفة هويتها، ونتمنى أن تكون أحدهما.

اما بالنسبة للملكة كيلوباترا فأشار الي أن الجميع يبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر وفي أحد السنوات جاءت سيدة يونانية وادعت أن مقبرته في سيوة، ووزير الآثار وقتها أعلن عن انعقاد مؤتمر صحفي للإعلان عن اكتشاف مقبرة الإسكندر وذهبت الي هناك واكتشفت انها ليس لها صلة بالإسكندر وإنما مقبرة عالم ألماني.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

ووجه الدكتور زاهي حواس خلال الندوة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه أكبر داعم للآثار والحفاظ عليها، وموضحا أنه يرسل خطاب كل ٦ أشهر لمتابعة العمل.

