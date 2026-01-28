رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

18 حجم الخط

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث بلغت نسبة النجاح 71%.

وأوضح محافظ القاهرة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 202,932 طالبًا وطالبة، حضر منهم 197,986 طالبًا وطالبة، ونجح 140,555 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتائج عدد من الفئات التعليمية، حيث بلغت نسبة النجاح:

90% لطلاب الصم وضعاف السمع

83.3 % لإعدادية المكفوفين

81.5 % للمدارس الدولية

63.7 % للإعدادية المهنية

66 % للإعدادية الرياضية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، من خلال إدخال رقم الجلوس على الموقع الرسمي.

