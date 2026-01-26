أخبار الحوادث اليوم: مقتل صاحب ورشة بالعامرية..إحباط ترويج مخدرات بـ 560 مليون جنيه.. ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة تجميل بالقاهرة

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من كشف ملابسات مقتل صاحب ورشة وسط الشارع بالعامرية، والقبض على المتهمين الأربعة المتورطين في الجريمة.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة ترويج شحنة ضخمة من المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية، وتم ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة، وبحوزته كميات هائلة من المخدرات والأسلحة النارية، قدرت قيمتها المالية بنحو 560 مليون جنيه.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة تجميل بدون ترخيص بمنطقة القاهرة الجديدة، واستولت على أموال المواطنين بزعم تقديم خدمات طبية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار حالة من الجدل والغضب، بعد أن ظهرت فيه سيدة تهدد بإلقاء طفلتها من شرفة شقتها بمنطقة المطرية شرق القاهرة.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب في الجيزة والإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بنطاق محافظة الجيزة.

قررت محكمة جنايات المنيا في جلستها المنعقدة اليوم إحالة أوراق المتهم بذبح أطفاله الثلاثة بقرية زهرة التابعة إداريا لـ مركز المنيا إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك على خلفية واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها محافظة المنيا خلال الفترة الماضية.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "م.ر.ع" بالإعدام شنقا، لاتهامه فى قتل زوجته "ر.ال.ع".

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

لقيت أم وطفلتاها مصرعهن خنقًا، إثر حريق نشب داخل منزلهن بقرية نزلة البرقي التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، نتيجة ماس كهربائي بغرفة المعيشة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

لقي شاب مصرعه وأُصيب آخر، اليوم، في حادث اصطدام موتوسيكل بالرصيف أعلى كوبري العلوي بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

