الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث مروع بالمنيا

مصرع 11 وإصابة 10
مصرع 11 وإصابة 10 في حادث مروع في سمالوط بالمنيا
18 حجم الخط

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، في المسافة الواقعة بين مركزي المنيا وسمالوط، حادثًا مروريًا مروعًا أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين، جميعهم من عمال المحاجر، وذلك في الساعات الأولى من اليوم.

مصرع 11 وإصابة 10 في حادث مروع في سمالوط 

وتلقى اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من المقدم محمد ابو العزايم رئيس مباحث المركز يفيد بوقوع حادث تصادم عنيف بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل تقل عددًا من عمال المحاجر، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأكدت مصادر طبية أن عدد المصابين بلغ 10 حالات، بينما تم استخراج 11 جثة من موقع الحادث حتى الآن، مع استمرار الفحص والحصر النهائي للحالات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، فيما جرى رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع 11 وإصابة 10 مصرع 11 وإصابة 10 في حادث حادث مروع في سمالوط بالمنيا سمالوط بالمنيا سمالوط مركزي المنيا وسمالوط حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وكيل صحة المنيا: حملات على المستشفيات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مخدرات بالمنيا

دمه ما راحش هدر، الجنايات تقضي بإعدام قاتل سائق تاكسي المنيا

المشدد 3 سنوات لعاملين قتلا آخر بسبب خلافات بينهم في المنيا

تعرف على جدول امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية في المنيا

طقس المنيا اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية

باردة ليلا، طقس المنيا في احتفالات عيد الميلاد اليوم

ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 65 دقيقة في كأس أمم إفريقيا (فيديو وصور)

المغرب يهزم الكاميرون 2-0 وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو وصور)

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 30 دقيقة بكأس أمم إفريقيا 2025

المغرب يبحث عن الهدف الثاني أمام الكاميرون بعد مرور 70 دقيقة

صيباري يعزز تقدم المغرب أمام الكاميرون 2-0 في أمم أفريقيا

المغرب يتقدم على الكاميرون بهدف دياز في الشوط الأول (فيديو)

مفاجأة بخروج هذا المتسابق، نتيجة حلقة اليوم الجمعة من “دولة التلاوة”

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

مفاجأة بخروج هذا المتسابق، نتيجة حلقة اليوم الجمعة من “دولة التلاوة”

رغم مرضه، ظهور مميز للطفل عمر علي في حلقة "دولة التلاوة" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية