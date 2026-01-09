مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث مروع بالمنيا

18 حجم الخط

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، في المسافة الواقعة بين مركزي المنيا وسمالوط، حادثًا مروريًا مروعًا أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين، جميعهم من عمال المحاجر، وذلك في الساعات الأولى من اليوم.

مصرع 11 وإصابة 10 في حادث مروع في سمالوط

وتلقى اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من المقدم محمد ابو العزايم رئيس مباحث المركز يفيد بوقوع حادث تصادم عنيف بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل تقل عددًا من عمال المحاجر، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأكدت مصادر طبية أن عدد المصابين بلغ 10 حالات، بينما تم استخراج 11 جثة من موقع الحادث حتى الآن، مع استمرار الفحص والحصر النهائي للحالات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، فيما جرى رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق.

