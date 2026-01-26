الإثنين 26 يناير 2026
ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب في الجيزة والإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب في الجيزة والإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام 2 شخص و5 سيدات، من بينهم 2 لهم معلومات جنائية، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

التحريات أكدت استهدافهم راغبي المتعة دون تمييز، واتخاذهم من نطاق محافظتي الجيزة والإسكندرية مسرحًا لممارسة نشاطهم غير المشروع.

نتائج الضبط 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين في نطاق المحافظتين المشار إليهما، وبحوزتهم 9 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم للوقائع على النحو الذي أسفرت عنه التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على جهات التحقيق المختصة.

عقوبة إعلان الدعارة عبر الوسائل المختلفة 

وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

عقوبة التحريض على الفسق في مكان عام

وطبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

عقوبة التعرض للغير بما يخدش الحياء

ووفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

