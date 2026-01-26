الإثنين 26 يناير 2026
حوادث
حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة نزيل داخل مركز إصلاح وتأهيل

مصدر أمني ينفي شائعة
مصدر أمني ينفي شائعة وفاة نزيل داخل مركز إصلاح وتأهيل
نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما جرى تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة التعذيب.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي ضمن المحاولات المستمرة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة، عبر اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات، في ظل فقدانها للمصداقية، وهو ما بات يدركه الرأي العام جيدًا.

وأشار المصدر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الادعاءات، مع استمرار المتابعة والرصد لمواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار أو تضليل المواطنين.

