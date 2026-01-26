الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍّ باستخدام أسلحة بيضاء وإجبار شخص على استقلال سيارة بالجيزة

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يستقلون سيارة «ميكروباص» أثناء تعديهم على أحد المواطنين بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وإجباره على استقلال سيارة ملاكي بمحافظة الجيزة.



عدم وجود بلاغات رسمية



وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبي الحادث، وهم 4 أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة، لأحدهم معلومات جنائية، إلى جانب ضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو.



ضبط أسلحة ومخدرات



وعُثر بحوزة المتهمين على 4 أسلحة بيضاء مستخدمة في ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش.



وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن خلافات مالية نشبت بين أحدهم والمجني عليه، وعلى إثرها قاموا باصطحابه داخل السيارة المشار إليها، وعند مقاومته لهم، تعدوا عليه بالضرب مستخدمين الأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابته.



تحديد المجني عليه وكشف نشاطه الإجرامي



كما تم تحديد المجني عليه، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبفحصه عُثر بحوزته على كمية من مخدر البودر، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، مؤيدًا ما جاء بأقوال المتهمين.

إجراءات قانونية



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.