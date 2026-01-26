الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍّ باستخدام أسلحة بيضاء وإجبار شخص على استقلال سيارة بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍّ باستخدام أسلحة بيضاء
18 حجم الخط

 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يستقلون سيارة «ميكروباص» أثناء تعديهم على أحد المواطنين بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وإجباره على استقلال سيارة ملاكي بمحافظة الجيزة.


عدم وجود بلاغات رسمية


وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبي الحادث، وهم 4 أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة، لأحدهم معلومات جنائية، إلى جانب ضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو.


ضبط أسلحة ومخدرات


وعُثر بحوزة المتهمين على 4 أسلحة بيضاء مستخدمة في ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش.


وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن خلافات مالية نشبت بين أحدهم والمجني عليه، وعلى إثرها قاموا باصطحابه داخل السيارة المشار إليها، وعند مقاومته لهم، تعدوا عليه بالضرب مستخدمين الأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابته.


تحديد المجني عليه وكشف نشاطه الإجرامي


كما تم تحديد المجني عليه، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبفحصه عُثر بحوزته على كمية من مخدر البودر، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، مؤيدًا ما جاء بأقوال المتهمين.
إجراءات قانونية
 

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية الزاوية الحمراء الحشيش المواد المخدرة النيابة العامة

مواد متعلقة

إحباط ترويج مخدرات بقيمة 560 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة تجميل بدون ترخيص بالقاهرة الجديدة

فيديو صادم في المطرية، الأمن يكشف تفاصيل سيدة هددت بإلقاء طفلتها من شرفة شقتها

الأمن يكشف ملابسات فيديو حركات استعراضية بدراجات نارية بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو ترويج مخدرات بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات واقعة سرقة وسحل سيدة بالقاهرة

ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب في الجيزة والإسكندرية

ضبط 10 متهمين بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الحزم وضمك في الشوط الأول

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

تعثر مفاوضات الأهلي مع جيوري المجري لضم الجزائري بن بوعلي

بعد تأكده من مشاركة شويبر أمام دجلة.. الشناوي يعقد جلسة عاجلة مع مدرب حراس الأهلي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

إصابة مبكرة لـ بلال عطية في أول ظهور تدريبي مع هانوفر الألماني

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عندي ذهب للزينة لا استخدمه فهل عليه زكاة؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

ما حكم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن؟ المفتي يحسم الجدل

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

المزيد
الجريدة الرسمية