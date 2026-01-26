الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة أوراق المتهم بذبح أطفاله الثلاثة في المنيا إلى المفتي

إحالة أوراق متهم
إحالة أوراق متهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة إلى المفتي
18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات المنيا في جلستها المنعقدة اليوم إحالة أوراق المتهم بذبح أطفاله الثلاثة بقرية زهرة التابعة إداريا لـ مركز المنيا إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك على خلفية واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها محافظة المنيا خلال الفترة الماضية. 


الواقعة هزت قرية زهرة


تعود أحداث القضية إلى العام الماضي عندما أقدم المتهم وهو أب على إنهاء حياة أطفاله الثلاثة داخل مسكن الأسرة بقرية زهرة في مركز المنيا. 


تفاصيل البلاغ وانتقال الأجهزة المعنية


عقب تلقي البلاغ انتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الواقعة وتبين من الفحص قيام المتهم بذبح أطفاله الثلاثة باستخدام أداة حادة ما أسفر عن وفاتهم في الحال وسط حالة من الذهول بين الجيران وأهالي القرية. 


الإجراءات القانونية والتحقيقات


تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات الموسعة مع المتهم حيث كشفت التحقيقات عن تفاصيل الجريمة وملابساتها قبل أن يتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا للنظر فيها وفقا لأحكام القانون. 


القضية أمام محكمة جنايات المنيا


وخلال نظر القضية استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع واطلعت على أوراق الدعوى والأدلة الفنية والطبية قبل أن تصدر قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي في خطوة تمهيدية تمثل أحد أهم مراحل الفصل في القضايا الجنائية الكبرى
انتظار الرأي الشرعي واستكمال المحاكمة. 

محكمة جنايات المنيا 


ومن المقرر أن تعود القضية مرة أخرى إلى محكمة جنايات المنيا عقب ورود الرأي الشرعي من المفتي لاستكمال إجراءات المحاكمة وإصدار الحكم النهائي في القضية التي لا تزال تحظى باهتمام واسع داخل المنيا لما تمثله من مأساة إنسانية مؤلمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات المنيا المنيا اليوم جنايات المنيا جريمة المنيا قرية زهرة مقتل ثلاثة أطفال إحالة للمفتي جريمة أسرية اخبار المنيا حوادث المنيا قضايا القتل محاكم المنيا الرأي الشرعي قضية رأي عام مأساة أسرية

مواد متعلقة

رياح مثيرة للأتربة، تعرف على حالة الطقس في المنيا الآن

أحكام جنايات المنيا خلال 24 ساعة، المشدد على 11 متهما في قضايا مخدرات "الأبرز"

بيطري المنيا يحصن 40 كلب حر ضمن استراتيجية "مصر خالية من السعار"

السجن المشدد لـ9 متهمين بتجارة المواد المخدرة في المنيا

المشدد 7 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة في المنيا

مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا للترم الأول 2026 ونسب النجاح المتوقعة

كل ما تريد معرفته حول نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 من الموعد حتى الاستعلام

بمشاركة رئيس جامعة المنيا، وفد طلابي يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب 57
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

بجهود مصرية، كأس أمم أفريقيا 2025 تحقق إيرادات غير مسبوقة

مسؤول إيراني: الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة يتم تضخيمه إعلاميا وسياسيا

بعد تأكده من مشاركة شويبر أمام دجلة.. الشناوي يعقد جلسة عاجلة مع مدرب حراس الأهلي

وكيل تضامن الدقهلية تفاجئ وحدة نقيطة وتحيل العاملين بها للتحقيق

8 لاعبين مزدوجي الجنسية على ردار منتخب مصر في معسكر مارس

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

10 أوقات للصلاة على النبي في اليوم والليلة

طفل يسأل: كم عدد ركعات صلاة قيام الليل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية