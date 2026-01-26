إحالة أوراق المتهم بذبح أطفاله الثلاثة في المنيا إلى المفتي

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات المنيا في جلستها المنعقدة اليوم إحالة أوراق المتهم بذبح أطفاله الثلاثة بقرية زهرة التابعة إداريا لـ مركز المنيا إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك على خلفية واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها محافظة المنيا خلال الفترة الماضية.



الواقعة هزت قرية زهرة



تعود أحداث القضية إلى العام الماضي عندما أقدم المتهم وهو أب على إنهاء حياة أطفاله الثلاثة داخل مسكن الأسرة بقرية زهرة في مركز المنيا.



تفاصيل البلاغ وانتقال الأجهزة المعنية



عقب تلقي البلاغ انتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الواقعة وتبين من الفحص قيام المتهم بذبح أطفاله الثلاثة باستخدام أداة حادة ما أسفر عن وفاتهم في الحال وسط حالة من الذهول بين الجيران وأهالي القرية.



الإجراءات القانونية والتحقيقات



تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات الموسعة مع المتهم حيث كشفت التحقيقات عن تفاصيل الجريمة وملابساتها قبل أن يتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا للنظر فيها وفقا لأحكام القانون.



القضية أمام محكمة جنايات المنيا



وخلال نظر القضية استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع واطلعت على أوراق الدعوى والأدلة الفنية والطبية قبل أن تصدر قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي في خطوة تمهيدية تمثل أحد أهم مراحل الفصل في القضايا الجنائية الكبرى

انتظار الرأي الشرعي واستكمال المحاكمة.

محكمة جنايات المنيا



ومن المقرر أن تعود القضية مرة أخرى إلى محكمة جنايات المنيا عقب ورود الرأي الشرعي من المفتي لاستكمال إجراءات المحاكمة وإصدار الحكم النهائي في القضية التي لا تزال تحظى باهتمام واسع داخل المنيا لما تمثله من مأساة إنسانية مؤلمة

