أسفر عن 11 وفاة و10 مصابين، نائب محافظ المنيا يتابع حادث كمين الصفا

انتقل الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا إلى موقع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي القديم عند كمين الصفا بين سيارة ربع نقل تقل عددا من عمال المحاجر وسيارة نقل، وذلك فور إخطار مركز السيطرة بوقوع الحادث، وتكليف مباشر من اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وتابع نائب محافظ المنيا ميدانيا أعمال الإسعاف والإنقاذ يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، حيث تم الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.



وأسفر الحادث وفق الحصر العددي الأولي عن 11 حالة وفاة و10 مصابين جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل 8 حالات وفاة إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا و3 حالات إلى مشرحة مستشفى الحميات.

نائب محافظ المنيا يتابع حادث كمين الصفا



وعقب ذلك أجرى نائب المحافظ زيارة تفقدية إلى مستشفى صدر المنيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين موجها بسرعة تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة مع التأكيد على التنسيق الكامل بين مرفق الإسعاف وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية

