السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسفر عن 11 وفاة و10 مصابين، نائب محافظ المنيا يتابع حادث كمين الصفا

مصابون بالطريق الصحراوي
مصابون بالطريق الصحراوي
18 حجم الخط

 انتقل الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا إلى موقع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي القديم عند كمين الصفا بين سيارة ربع نقل تقل عددا من عمال المحاجر وسيارة نقل، وذلك فور إخطار مركز السيطرة بوقوع الحادث، وتكليف مباشر من اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

وتابع نائب محافظ المنيا ميدانيا أعمال الإسعاف والإنقاذ يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، حيث تم الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. 


وأسفر الحادث وفق الحصر العددي الأولي عن 11 حالة وفاة و10 مصابين جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل 8 حالات وفاة إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا و3 حالات إلى مشرحة مستشفى الحميات. 

نائب محافظ المنيا يتابع حادث كمين الصفا


وعقب ذلك أجرى نائب المحافظ زيارة تفقدية إلى مستشفى صدر المنيا للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين موجها بسرعة تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة مع التأكيد على التنسيق الكامل بين مرفق الإسعاف وإدارة المرور وكافة الأجهزة المعنية لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم حادث كمين الصفا الطريق الصحراوي الشرقي نائب محافظ المنيا تصادم سيارات عمال المحاجر اخبار المنيا مستشفى صدر المنيا سيارات الإسعاف ضحايا الحادث مصابي الحادث نقل المصابين متابعة ميدانية محافظة المنيا حادث تصادم

مواد متعلقة

مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث مروع بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وكيل صحة المنيا: حملات على المستشفيات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مخدرات بالمنيا

دمه ما راحش هدر، الجنايات تقضي بإعدام قاتل سائق تاكسي المنيا

المشدد 3 سنوات لعاملين قتلا آخر بسبب خلافات بينهم في المنيا

تعرف على جدول امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية في المنيا

طقس المنيا اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 65 دقيقة في كأس أمم إفريقيا (فيديو وصور)

المغرب يهزم الكاميرون 2-0 وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو وصور)

صيباري يعزز تقدم المغرب أمام الكاميرون 2-0 في أمم أفريقيا

المغرب يتقدم على الكاميرون بهدف دياز في الشوط الأول (فيديو)

ترامب: الولايات المتحدة منفتحة على بيع النفط لكل من روسيا والصين

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث المنيا الصحراوي وتوجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا

المغرب يبحث عن الهدف الثاني أمام الكاميرون بعد مرور 70 دقيقة

تسبب في مصرع 11 عاملا وإصابة 10 آخرين، الصور الأولى من حادث المنيا المروع

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

مفاجأة بخروج هذا المتسابق، نتيجة حلقة اليوم الجمعة من “دولة التلاوة”

المزيد
الجريدة الرسمية