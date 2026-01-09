السبت 10 يناير 2026
تسبب في مصرع 11 عاملا وإصابة 10 آخرين، الصور الأولى من حادث المنيا المروع

حادث سمالوط بالمنيا
حادث سمالوط بالمنيا، فيتو
 ننشر الصور الأولى من موقع حادث التصادم المروع الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة بين مركزي المنيا وسمالوط، والذي أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين جميعهم من عمال المحاجر، وذلك في الساعات الأولى من اليوم. 

ننشر الصور الأولى من حادث سمالوط بالمنيا مصرع 11 وإصابة 10 من عمال المحاجر 
ننشر الصور الأولى من حادث سمالوط بالمنيا مصرع 11 وإصابة 10 من عمال المحاجر، فيتو 


وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من المقدم محمد أبو العزايم رئيس مباحث المركز يفيد بوقوع تصادم عنيف بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل كانت تقل عددا من عمال المحاجر ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا في موقع الحادث. 

ننشر الصور الأولى من حادث سمالوط بالمنيا مصرع 11 وإصابة 10 من عمال المحاجر 
ننشر الصور الأولى من حادث سمالوط بالمنيا مصرع 11 وإصابة 10 من عمال المحاجر، فيتو 


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بينما تم إيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق. 

حادث المنيا، سمالوط 

ننشر الصور الأولى من حادث سمالوط بالمنيا مصرع 11 وإصابة 10 من عمال المحاجر 
ننشر الصور الأولى من حادث سمالوط بالمنيا مصرع 11 وإصابة 10 من عمال المحاجر، فيتو 


 وأكدت مصادر طبية أن حصيلة الحادث حتى الآن تشير إلى إصابة 10 حالات بينما تم استخراج 11 جثة من موقع التصادم مع استمرار أعمال الفحص والحصر النهائي. 

 وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث فيما جرى رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية على الطريق الصحراوي الشرقي.

