تسبب في مصرع 11 عاملا وإصابة 10 آخرين، الصور الأولى من حادث المنيا المروع

ننشر الصور الأولى من موقع حادث التصادم المروع الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة بين مركزي المنيا وسمالوط، والذي أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين جميعهم من عمال المحاجر، وذلك في الساعات الأولى من اليوم.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من المقدم محمد أبو العزايم رئيس مباحث المركز يفيد بوقوع تصادم عنيف بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل كانت تقل عددا من عمال المحاجر ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا في موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بينما تم إيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

حادث المنيا، سمالوط

وأكدت مصادر طبية أن حصيلة الحادث حتى الآن تشير إلى إصابة 10 حالات بينما تم استخراج 11 جثة من موقع التصادم مع استمرار أعمال الفحص والحصر النهائي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث فيما جرى رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية على الطريق الصحراوي الشرقي.

