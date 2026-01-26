الإثنين 26 يناير 2026
محافظات

مصرع أم وطفلتيها في حريق منزل ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو
لقيت أم وطفلتاها مصرعهن خنقًا، إثر حريق نشب داخل منزلهن بقرية نزلة البرقي التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، نتيجة ماس كهربائي بغرفة المعيشة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

بلاغ حريق منزل بمركز الفشن ببني سويف

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى الفشن المركزي بوصول سيدة وطفلتيها جثثًا هامدة، ادعاء حريق داخل منزلهم بدائرة مركز الفشن، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وبالإنتقال والفحص، وتحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي ببني سويف، كشفت التحريات الأولية التي أجراها المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة الفشن، أن الحريق اندلع داخل غرفة المعيشة بالمنزل نتيجة حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة بكثافة، وتسبب في وفاة الأم وطفلتيها اختناقًا قبل تمكن الأهالي من إنقاذهن.

 

مصرع أم وطفلتاها خنقًا في حريق ببني سويف

 

ودلت التحريات الأولية، أن الحادث أسفر عن مصرع كل من: مسعودة شعبان أنور عبدالعظيم، 25 عامًا، وطفلتيها جنى حسام داوود عبدالعظيم، 5 سنوات، وتسبيح حسام داوود عبدالعظيم، 4 سنوات، وجميعهن مقيمات بقرية نزلة البرقي التابعة لـ مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وبالعرض على النيابة العامة، قررت نيابة الفشن التصريح بدفن الجثامين عقب توقيع الكشف الطبي الشرعي عليها لبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق.

وكّلف المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، المباحث الجنائية بسرعة الانتهاء من التحريات حول ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف اسعاف بني سويف تعليم بني سويف زراعة بني سويف مستشفى الفشن المركزي مركز الفشن ببني سويف مركز الفشن

