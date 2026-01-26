إحباط ترويج مخدرات بقيمة 560 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة ترويج شحنة ضخمة من المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية، وتم ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة، وبحوزته كميات هائلة من المخدرات والأسلحة النارية، قدرت قيمتها المالية بنحو 560 مليون جنيه.



تحريات دقيقة ورصد أمني

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام تشكيل عصابي من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالتخطيط لجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.

تفاصيل المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم تتبع عناصر التشكيل الإجرامي واستهداف وكرهم بنطاق محافظة الإسماعيلية، حيث أسفرت المداهمة عن ضبط أكثر من 2.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت (الحشيش، الهيدرو، الآيس، والكوكايين)، بالإضافة إلى 175 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر.

كما عثرت القوات بحوزة المتهمين على رشاش جرينوف، و4 بنادق آلية، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، في إطار الاستعداد لتأمين نشاطهم الإجرامي.

إجراءات قانونية حاسمة

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة، في إطار مواصلة جهود الدولة لملاحقة تجار المخدرات وحماية أمن المجتمع.

