الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحباط ترويج مخدرات بقيمة 560 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

إحباط ترويج شحنة
إحباط ترويج شحنة مخدرات ضخمة تقدر بـ560 مليون جنيه
18 حجم الخط

 نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة ترويج شحنة ضخمة من المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية، وتم ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة، وبحوزته كميات هائلة من المخدرات والأسلحة النارية، قدرت قيمتها المالية بنحو 560 مليون جنيه. 


تحريات دقيقة ورصد أمني
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام تشكيل عصابي من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالتخطيط لجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.

تفاصيل المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم تتبع عناصر التشكيل الإجرامي واستهداف وكرهم بنطاق محافظة الإسماعيلية، حيث أسفرت المداهمة عن ضبط أكثر من 2.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت (الحشيش، الهيدرو، الآيس، والكوكايين)، بالإضافة إلى 175 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر.

كما عثرت القوات بحوزة المتهمين على رشاش جرينوف، و4 بنادق آلية، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، في إطار الاستعداد لتأمين نشاطهم الإجرامي.

إجراءات قانونية حاسمة

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة، في إطار مواصلة جهود الدولة لملاحقة تجار المخدرات وحماية أمن المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إحباط ترويج مخدرات ضبط مخدرات بالإسماعيلية وزارة الداخلية شحنة مخدرات الكبتاجون الحشيش مكافحة المخدرات تشكيل عصابي

مواد متعلقة

ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة تجميل بدون ترخيص بالقاهرة الجديدة

فيديو صادم في المطرية، الأمن يكشف تفاصيل سيدة هددت بإلقاء طفلتها من شرفة شقتها

الأمن يكشف ملابسات فيديو حركات استعراضية بدراجات نارية بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو ترويج مخدرات بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات واقعة سرقة وسحل سيدة بالقاهرة

ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب في الجيزة والإسكندرية

ضبط 10 متهمين بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة نزيل داخل مركز إصلاح وتأهيل
ads

الأكثر قراءة

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

إحباط ترويج مخدرات بقيمة 560 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة آخر أسير في غزة

عضو التصديرى للصناعات الغذائية: المعارض المتخصصة أداة فعالة للتواصل مع العملاء

سبح 24 ساعة بين الجثث، لحظة إنقاذ مصري لمهاجر من الموت غرقًا في البحر (فيديو)

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 26 يناير 2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية