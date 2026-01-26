الإثنين 26 يناير 2026
الأمن يكشف ملابسات فيديو حركات استعراضية بدراجات نارية بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو حركات استعراضية بدراجات نارية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى صاحب الحساب من قيام قائدي دراجتين ناريتين بأداء حركات استعراضية بإحدى مناطق محافظة الشرقية، بما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.


بالفحص والتحري، أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتين في مقطع الفيديو وقائديهما، وتبين أنهما لا يحملان رخص قيادة، ومقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.
وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأفادا بأن ذلك حدث أثناء مشاركتهما في حفل زفاف أحد أصدقائهما.

تم التحفظ على الدراجتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واقعة أخرى

وفي وقت سابق كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عبر إحدى القنوات الفضائية العربية، بشأن مقطع فيديو نُشر نقلًا عن صفحة منسوبة لهيئة الإسعاف المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر قيام عدد من الأشخاص بأداء حركات استعراضية باستخدام دراجات نارية وإحدى السيارات، بما تسبب في إعاقة الحركة المرورية أثناء تواجدهم في حفل زفاف على كورنيش النيل بالقاهرة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه بفحص مقطع الفيديو المتداول، تبين أنه قديم وسبق تداوله خلال شهر يونيو 2025، وقد جرى التعامل معه في حينه، حيث تم فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها، وفق القانون.

وأكدت الجهات المختصة أنه تم آنذاك نشر بيان رسمي يتضمن تفاصيل الفحص والإجراءات المتخذة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، مشددة على أهمية تحري الدقة قبل إعادة نشر أو تداول مثل هذه المقاطع، لما قد تسببه من إثارة للبلبلة والرأي العام.

