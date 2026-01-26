ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة تجميل بدون ترخيص بالقاهرة الجديدة

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة تجميل بدون ترخيص بمنطقة القاهرة الجديدة، واستولت على أموال المواطنين بزعم تقديم خدمات طبية.

تحريات تكشف نشاطًا إجراميًا

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام سيدة، تحمل جنسية إحدى الدول ومقيمة بمحافظة القاهرة، بانتحال صفة طبيبة، وإنشاء وإدارة عيادة تجميل غير مرخصة، مستخدمة ذلك كوسيلة للنصب والاحتيال وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

ضبط المتهمة ومضبوطات خطيرة

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف العيادة وضبط المتهمة، حيث عُثر بحوزتها على كمية كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، وعدد من الأجهزة الطبية، ومبالغ مالية، إلى جانب 4 هواتف محمولة.

وبفحص الهواتف المضبوطة، تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد تورطها في ممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.

اعترافات وإجراءات قانونية

وبمواجهة المتهمة، أقرت بانتحالها صفة طبيبة وإدارتها العيادة بدون ترخيص بقصد تحقيق أرباح مالية من المواطنين، دون امتلاك أي مؤهلات طبية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم غلق العيادة محل الواقعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإحالة المتهمة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

