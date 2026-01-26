الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو ترويج مخدرات بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو ترويج مخدرات بالجيزة وضبط3متهمين
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بنطاق محافظة الجيزة.

تفاصيل الضبط والتحريات

بالفحص والتحري، أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمون بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.
وبحوزتهم عُثر على كمية من المواد المخدرة شملت بودر وشادو وآيس، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاري العرض على جهات التحقيق المختصة.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون  

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الاجراءات القانونية التواصل الاجتماع أوسيم بالجيزة المواد المخدرة ترويج مخدرات ترويج المواد المخدرة كشف ملابسات فيديو فيديو ترويج مخدرات

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات واقعة سرقة وسحل سيدة بالقاهرة

ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب في الجيزة والإسكندرية

ضبط 10 متهمين بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة نزيل داخل مركز إصلاح وتأهيل

زحام مروري متفرق بمحاور القاهرة والجيزة والقليوبية

ضبط سائق سيارة طمس لوحتها المعدنية في البحيرة

غلق كلي لكوبري مصر للطيران باتجاه شارع الميرغني لمدة 3 أشهر

أخبار الحوادث اليوم: ضبط 3.5 طن فضة وذهب مهرب ومقلد بالإسكندرية.. الإفراج بالعفو الرئاسي عن 2520 نزيلًا بمناسبة عيد الشرطة.. وانهيار جزئي بعقار مكون من طابقين في الدويقة
ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا حول موعد عودة عبد الله السعيد وفتوح للتدريبات

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

استقرار نسبي في سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الإثنين

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه اليوم الإثنين 26-1-2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

الأزهر: السيولة الأخلاقية أخطر التحديات الفكرية للمجتمعات المعاصرة

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية