حوادث

فيديو صادم في المطرية، الأمن يكشف تفاصيل سيدة هددت بإلقاء طفلتها من شرفة شقتها

فيديو صادم في المطرية..
فيديو صادم في المطرية.. الداخلية تكشف تفاصيل سيدة هددت بإلقا
 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار حالة من الجدل والغضب، بعد أن ظهرت فيه سيدة تهدد بإلقاء طفلتها من شرفة شقتها بمنطقة المطرية شرق القاهرة.

خلافات زوجية وراء الواقعة

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه لم يتم تلقي أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهتها، أقرت السيدة بوقوع مشادة كلامية بينها وبين زوجها، صاحب محل تجاري ويقيم بذات العنوان، وذلك على خلفية خلافات زوجية نشبت بينهما.

تهديد بدافع الاستغاثة

وأضافت المتهمة أنها خرجت إلى شرفة الشقة وأطلقت استغاثة للجيران، مهددة بإلقاء نجلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، في محاولة للضغط أثناء الخلاف، وهو ما أكده الزوج خلال أقواله أمام جهات التحقيق.

إجراءات قانونية وتحقيقات النيابة

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية، مع مراعاة مصلحة الطفلة وسلامتها.

