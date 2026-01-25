أخبار الحوادث اليوم: ضبط 3.5 طن فضة وذهب مهرب ومقلد بالإسكندرية.. الإفراج بالعفو الرئاسي عن 2520 نزيلًا بمناسبة عيد الشرطة.. وانهيار جزئي بعقار مكون من طابقين في الدويقة

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى صانعات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وذلك بمحافظة الإسكندرية.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة سرقة مركبة «توك توك» بمحافظة أسيوط، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة، حيث تم ضبط الجناة وإعادة المركبة المسروقة.

قرر قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، الإفراج عن 2520 نزيلًا تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2026، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة.

شارك رجال الشرطة على مستوى الجمهورية اليوم الأحد، المواطنين في الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل مكوَّن من 7 أشخاص، بحوزتهم 16 طائرة مزودة بكاميرات تصوير «درون» غير مرخصة، وذلك بدائرة قسم شرطة المرج.



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية قيام فرد شرطة بالتعدي عليه وعلى أفراد أسرته وإحداث إصابات بهم، وتهديده بإلحاق الأذى.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية ضد مافيا تهريب المعادن النفيسة وتزوير الدمغات الرسمية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط 3.5 طن من المشغولات الفضية ونحو كيلو جرام من الذهب المهرب والمقلد، في واقعة قدرت قيمتها بنحو 580 مليون جنيه.

شهدت منطقة الدويقة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، منذ قليل، حادث انهيار جزئي لعقار سكني مكون من طابقين (أرضي وأول)، حيث هرعت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أقام خطاب غلاب المحامي طعنا قضائيا أمام محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (٤٤٤) لسنة ۲۰۲٥ بتعيين عدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية (ذكور وإناث) في القضاء بدرجتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بالهيئتين فقط، دون المحامين بالمخالفة للدستور والقانون مع ما يترتب على ذلك من أثار، مع الزام مجلس القضاء الأعلى بإصدار إعلان جديد متضمنا دعوة المحامين المنطبقة عليهم شروط الإعلان للتقدم لشغل تلك الوظائف، أسوة بأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.