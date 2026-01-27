إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مطروح الدولي

18 حجم الخط

أُصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطروح – الإسكندرية الدولي الساحلي، أمام كنيسة مدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الساحلي بمنطقة العلمين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث.

نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي مصابي الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم فور وصولهم، تحت إشراف الفريق الطبي وهيئة التمريض.

أسماء وحالات مصابي حادث العلمين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

عبدالرحمن طه هلال، 36 عامًا، من محافظة سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

محمد عبدالمقصود أحمد، 46 عامًا، من محافظة القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

مدحت لطفي محمد، 42 عامًا، من محافظة سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأكدت مصادر طبية أن الحالات مستقرة، ويجري إجراء الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

فحص موقع الحادث

وانتقلت قوات تأمين طريق مطروح – الإسكندرية الدولي الساحلي، ومباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث، حيث جرى فحص موقع التصادم للوقوف على أسبابه وملابساته، وتم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.



كما تم إخطار مدير أمن مطروح بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

