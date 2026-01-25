مصرع شاب تحت عجلات قطار بمزلقان محيي الدين ببني سويف

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه إثر دهسه أسفل عجلات قطار عند مزلقان محيي الدين أسفل كوبري السادات بـ مدينة بني سويف، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ حادث قطار ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص دهسه قطار بمزلقان محيي الدين أسفل كوبري السادات بمدينة بني سويف.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الضحية يُدعى «عمرو س. م» يبلغ من العمر 43 عامًا، ومقيم بشارع صلاح سالم ببني سويف، وتم التوجيه بإستدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى أقرب مستشفى.

مصرع شاب دهسه قطار ببني سويف

دفع فرع اسعاف بني سويف، بسيارة نفلت الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

