بالأسماء، إصابة 3 شباب في تصادم موتوسيكل بالرصيف على كوبري عمار بالدقهلية

أصيب 3 شباب في حادث تصادم موتوسيكل في رصيف على كوبري عمار مدخل بلقاس في محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية. إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل برصيف على كوبري عمار مدخل بلقاس في محافظة الدقهلية.

حادث تصادم موتوسيكل بالرصيف على كوبري عمار ببلقاس

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلقاس وسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل برصيف على كوبري عمار مدخل بلقاس.

أسماء المصابين في حادث كوبري عمار

وكشف مصدر طبي بمستشفى بلقاس المركزي عن استقبال 3 حالات مصابين بإصابات متنوعة في حادث تصادم على كوبري عمار.

وتبين إصابة كل من: "معاذ م ع ف" 17 سنة مصابًا بجرح متهتك بجوار الحاجب الأيسر وسحجات باليد اليمنى واليسرى، و"مهند ا ف" 20 سنة مصابًا بسحجات بالبطن واشتباه نزيف بالبطن، و"نور م ف" 17 سنة مصابًا بسحجات بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

