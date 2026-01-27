شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

18 حجم الخط

سعر الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الدواجن بمختلف الأنواع انخفاضًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ اليوم في كل من بورصة الدواجن والبوابة الحكومية، وتشمل سعر الفراخ البيضاء والبلدي، في السطور الآتية:

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

وفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 80.5 جنيها، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، بينما تراوحت الأسعار بين 65 و95 جنيها للكيلو داخل المحال التجارية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك 113 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، مع تسجيل الأسعار من 72.5 جنيه إلى 135 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

سعر الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الدواجن في البورصة

الفراخ البيضاء في المزرعة

بلغ السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 73 جنيهًا.

الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 96 و97 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.

الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.

أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.

البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.

فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.

دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.

