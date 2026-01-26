ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

18 حجم الخط

أسعار البلح والتمور في الأسواق، سجلت أسعار التمور والبلح في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، ارتفاعا ملحوظا، وتراوحت الارتفاعات بين جنيه و10 جنيهات في بعض الأنواع، بالتزامن مع استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك 2026.

ويزيد الإقبال على شراء البلح والتمور مع قرب الشهر الكريم؛ إذ يعتبر المواطنين البلح ضمن أصناف ياميش رمضان.

أسعار البلح والتمور في سوق العبور

وتستعرض «فيتو» أسعار البلح والتمور في سوق العبور، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك؛ في السطور الآتية:

أسعار البلح في سوق العبور

تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر بلح ثلاجة من 24 إلى 30 جنيهًا. تراوح سعر بلح شامية من 16 إلى 54 جنيهًا. تراوح سعر بلح ابريمي من 16 إلى 38 جنيهًا.

سعر البلح اليوم، فيتو

سعر البلح في سوق العبور

تراوح سعر بلح مركابي من 17 إلى 57 جنيهًا. تراوح سعر بلح أبيض غزال من 18 إلى 48 جنيهًا. تراوح سعر بلح عينات من 18 إلى 48 جنيهًا. تراوح سعر بلح ألبان من 18 إلى 48 جنيهًا. تراوح سعر بلح وردة من 18 إلى 48 جنيهًا.

أسعار التمور في سوق العبور

تراوح سعر بلح برتموتة من 16 إلى 66 جنيهًا. تراوح سعر بلح أسواني من 17 إلى 37 جنيهًا. تراوح سعر بلح سكوتي من 16 إلى 66 جنيهًا. تراوح سعر بلح جنديلة من 16 إلى 66 جنيهًا. تراوح سعر بلح قرن غزال من 40 إلى 90 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.