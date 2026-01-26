مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل بالرصيف على كوبري شربين العلوي بالدقهلية

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه وأُصيب آخر، اليوم، في حادث اصطدام موتوسيكل بالرصيف أعلى كوبري العلوي بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجة نارية بالرصيف علي كوبري شربين العلوي.

أسماء الضحايا والمصابين

أسفر الحادث عن وفاة أحمد طلعت طلعت إبراهيم (18 عامًا)، وتم إيداع الجثمان بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة، فيما أُصيب طلعت إبراهيم طلعت إبراهيم (18 عامًا) بحالة قيء دموي، وجرى نقله إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص في تصادم موتوسيكلات ببلقاس والجمالية

شهد مركزي بلقاس والجمالية بمحافظة الدقهلية حادثين متفرقين نتج عنهم إصابة 6 أشخاص بالتساوي جراء تصادم موتوسيكلات، وجرى نقلهم لتلقي العلاج اللازم بمستشفى كل مركز.

جاء الحادث الأول بتلقي الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصطدام موتوسيكل بآخر على طريق قرية المعصرة مركز بلقاس.

وانتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفي بلقاس.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابة بحادث بلقاس

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من:

١ـ "إسلام ع ال"25 سنة بكسر مفتوح بالكوع الأيسر والفخذ الأيسر.

٢ـ أحمد م ال س 20 سنة بسحجات باليدين والقدمين وكدمات بالصدر والبطن.

٣-محمد ه ع م 12 سنة بجرح قطعي بالرأس والذقن واشتباه كسر باليد اليسرى.



وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص في اصطدام موتوسيكل، أمام مدرسة عزبة عبده بالجمالية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الجمالية 3 أشخاص مصابين جراء الاصطدام بموتوسيكل أمام مدرسة عزبة عبده بالجمالية.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز الجمالية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص.

وكشف مصدر طبي عن أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات بكل منهم، وهم:

١ـ "أحمد ا م ح "26 سنة باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي باليد اليسرى.

٢ـ "مأمون ال ح م" 49 سنة بكدمات بالفخذ الأيسر وسحجات باليدين والقدمين.

٣ـ "علي ش غ ع" 29 سنة بجرح قطعي بالقدم اليسرى مع اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.