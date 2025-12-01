حبس عامل مدرسة دولية اعتدى على تلاميذ بالإسكندرية 4 أيام

18 حجم الخط

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية حبس عامل بمدرسة لغات دولية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدرسة، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

قرارات نيابة المنتزة ثان في تعدي عامل

وعاين فريق من نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، مدرسة دولية للغات بـ منطقة المندرة، بعد اتهام عامل بالمدرسة بالتحرش والتعدي على 4 أطفال بالـ kg، وجرى معاينة مكان ارتكاب الوقائع والتي حددها الأطفال.

وقررت النيابة عرض الأطفال على الطب الشرعي لبيان حدوث إصابات جراء الاعتداء عليهم من عدمه، وإصدار تقرير عن حالتهم.

وتواصل نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المجيد رئيس النيابة، التحقيق فى الواقعة وذلك بعد تقدم 4 من أولياء الأمور ببلاغات ضده بالقضية التي حملت رقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثان.

المتهم يصر على الإنكار

وأصر المتهم سعد.م ٥٨ عاما، على إنكار كافة الادعاءات والتهم الموجهة إليه، والتأكيد على عدم تحرشه بالبنات أو الولد الصغير أو أي طفل من أطفال المدرسة.

تفاصيل صادمة في اكتشاف الواقعة

وكانت ولي أمر إحدى التلميذات بمرحلة kg1، قد كشفت الواقعة عندما أبلغتها ابنتها بفقدان السويت شيرت الخاص بها، وعند توجه والدتها إلى المدرسة تبين عدم وجود أحد من المدرسين رفقة التلاميذ في الحديقة، ورأت مشهدا مريبا وهو خروج العامل “س. خ ٥٨ عاما" ويعمل جنايني من جانب الحديقة ووراءه طفلة صغيرة غير مرتبة الملابس.

لتبلغ على جروب واتس آب بما رأته وتتكشف الأمور حول الواقعة، وتبدأ عدد من الأمهات في سؤال أبنائهن وبناتهن ويتقدم 4 من أولياء الأمور ببلاغات عن تحرش وتعدٍ على 3 بنات وصبي.

وقررت النيابة حجز العامل المتهم على ذمة التحقيقات ولحين ورود تقرير الطب الشرعي.

