النيابة تتسلم تقرير تعاطي المخدرات لسائق متهم بدهس مواطن في المرج

تسلمت نيابة المرج تقرير معمل السموم لعينة من دماء سائق سيارة ميكروباص متهم بدهس شخص أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة المرج مما أسفر عن وفاته.   

وتبين من التحليل إيجابية العينات المأخوذة من المتهم وتعاطيه مخدر الحشيش.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بالقتل الخطأ والقيادة برعونة وإهمال وعدم مراعاة اللوائح والقوانين.

مصرع شخص دهسته سيارة بالمرج
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى الطريق الدائري بمنطقة المرج، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شخص صدمته سيارة مجهولة، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، بينما فر السائق هاربًا.

وبتكثيف الجهود، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فر من موقع الحادث خشية التعرض للمساءلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

