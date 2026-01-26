الإعدام شنقا للمتهم بقتل زوجته في كرموز بالإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "م.ر.ع" بالإعدام شنقا، لاتهامه فى قتل زوجته "ر.ال.ع"

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر، والمستشار عمر سليم،، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.

قاتل زوجته بكرموز

تعود أحداث القضية المقيدة رقم 9482 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة كرموز باعتداء المتهم على المجنى عليها وطعنها بدائرة القسم.



متهم قتل زوجته بسلاح أبيض فى كرموز



كشفت التحقيقات، أن الزوج قاتل زوجته "ر.ال.ع" ربة منزل، تزوجت من المتهم "م.ر.ع" منذ سنوات، وأنجبت منه طفلين، ونشبت بينهما خلافات زوجية، ومنغصات العيش، حيث تدهور الحال بالمتهم وتملك منه الفشل وتوقف عن توفير الزاد لأهل بيته، لمدة قاربت العامين، ترك زوجته المجنى عليها وطفليها بلا مصدر دخل سوى ما توفره هى من عملها، مما دعاها لمقاضاته لتوفير نفقتها ونفقة الصغار

وخلال تلك الفترة أمطر المتهم زوجته بسيل من مكالمات التهديد والوعيد، أملا منه أن تكف عن مطالبته بحقها، فى متطلبات الحياة وأن تتنازل عن حقها فيما تملكه بالوحدة السكنية محل إقامتها، وفى يوم الواقعة حضر المتهم ليلا طارقا باب الشقة بقوة وعنف وكسر باب الشقة، ودخل مشهرا سلاحا أبيض "سكين" وطعن المجنى عليها عدة طعنات أدت إلى وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

