ضبط سائق سيارة طمس لوحتها المعدنية في البحيرة

ضبط قائد سيارة بتهمة
ضبط قائد سيارة بتهمة طمس لوحتها المعدنية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع يظهر قائد سيارة يطمس لوحتها المعدنية الخلفية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وتبين بعد الفحص عدم ورود أي بلاغ رسمي حول الحادث، وتم تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو والتي تحمل تراخيص سارية، وكذلك قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وعند مواجهته، اعترف قائد السيارة بارتكاب الواقعة كما ظهر في المقطع، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

علي جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص ببناء مدفن خاص داخل حوش منزله بمحافظة قنا.

وبالفحص والتحري، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية سابقة بشأن الواقعة، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، باستخدام التقنيات الحديثة، بتحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، وتم ضبطه عقب تقنين الإجراءات.

وبمواجهة المتهم، أقر بصحة الواقعة، موضحًا أنه قام ببناء المدفن داخل منزله لنقل رفات والديه المتوفيين منذ عدة سنوات من مدفن خاص بإحدى العائلات إلى المدفن الجديد.

وأوضح المتهم أن سبب الواقعة يرجع إلى خلافات ميراثية حادة بينه وبين صاحب المدفن الأصلي، بسبب رفضه بيع حصته الميراثية في أحد المنازل، الأمر الذي أدى إلى منعه من الاستمرار في دفن والديه داخل المقبرة العائلية، مما دفعه لاتخاذ هذا القرار وبناء مدفن بديل داخل حوش مسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على جميع ملابسات الواقعة واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.

دمنهور البحيرة طمس لوحات السيارات ضبط مخالف الشرطة مواقع التواصل الاجتماعي حوادث المرور

