مقتل صاحب ورشة بالعامرية وأمن الإسكندرية يضبط الجناة

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من كشف ملابسات مقتل صاحب ورشة وسط الشارع بالعامرية، والقبض على المتهمين الأربعة المتورطين في الجريمة.



بدأت القصة بعد تداول منشور مدعوم بصور وفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي بعض الأشخاص على صاحب ورشة بالعامرية، ما أسفر عن مقتله.

وأظهرت التحريات الرسمية أن الحادث وقع في 17 الجاري، عندما وصل مالك الورشة إلى إحدى المستشفيات مصابًا بجرح طعني بالصدر فارق على إثره الحياة، إثر مشاجرة مع أربعة أشخاص من ذوي السوابق الجنائية بسبب خلافات سابقة.

ضبط الجناة

تمكن رجال الأمن من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

وعند مواجهتهم بالحقائق، اعترفوا بارتكاب الواقعة كاملة وفقًا للتحريات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.