أخبار الحوادث اليوم: التحقيق في اعتداء طارق الشيخ على زوجته بالهرم.. ضبط صانعتي محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بأكتوبر.. إصابة 3 أشخاص باختناق بسبب تسريب غاز بالمرج

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق سفاجا القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ونقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ورفع رجال المرور آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

اندلع حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها أمام مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية، وتجمع المواطنين محاولين السيطرة بطفايات الحريق لحين وصول سيارات الإطفاء.

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف حقيقة اعتداء، المطرب الشعبي طارق الشيخ، علي زوجته محدثا إصابتها داخل منزلهم، وفقا للبلاغ الذي تقدمت به زوجته بقسم شرطة الهرم يفيد تضررها من اعتداء المطرب عليها بالضرب، والتسبب في إصابتها.

واصل القاتل الصامت حصد الأرواح بـ محافظة القليوبية، بعد تسجيل ثلاث وقائع مأساوية خلال أقل من شهر، أسفرت عن وفاة 13 مواطنًا نتيجة تسريب الغاز داخل المنازل، وسط مطالبات بحلول عاجلة لمنع تكرار الكارثة.

انتقل فريق من المعمل الجنائي إلى موقع العثور على جثة أم و4 من أبنائها داخل شقتهم بأم بيومي مركز قليوب لمعاينة الشقة، وذلك لبيان أسباب الوفاة وظروف وملابسات الحادث.

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة المتهمين بالتعدي على آخرين خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بـ منشأة ناصر إلى المحاكمة الجنائية.

أصيب 3 أشخاص بحالة اختناق بسبب تسريب غاز داخل شقة سكنية في منطقة المرج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صانعتي محتوى، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الجيزة.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في مقتل بائع خضراوات على يد زبون في منطقة حدائق القبة، أن الجريمة حدثت بسبب خلاف على سعر الخضراوات.

قررت النيابة العامة استمرار حبس المتهمين في واقعة مقتل الشاب أحمد رمضان شعراوي، بعد توجيه اتهامات القتل العمد المقترن بالسرقة، مع التحفظ على سلاح الجريمة، وطلب تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الواقعة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات الجارية.

لقي شخصان مصرعهما في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى الطريق بمنطقة المقطم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، جثة شاب مجهول الهوية، من الرياح التوفيقي، من أمام محطة الكهرباء بقرية جمجرة التابعة لمركز بنها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

