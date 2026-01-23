الجمعة 23 يناير 2026
محافظات

انتشال جثمان شاب غرق في بحر الهويس بالغربية

انتشال جثمان شاب
انتشال جثمان شاب غرق في بحر الهويس بالمحلة
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية من انتشال جثمان شاب يدعى أحمد العيسوي لقي مصرعه غرقا في بحر الهويس بمنطقة محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى.
 

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بغرق شاب في مياه بحر الهويس وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ حيث جرى البحث والتمشيط حتى تم العثور على الجثمان وانتشاله.
 

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

 

وفي سياق آخر، لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ

