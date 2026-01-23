انتشال جثمان شاب غرق في بحر الهويس بالغربية

18 حجم الخط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية من انتشال جثمان شاب يدعى أحمد العيسوي لقي مصرعه غرقا في بحر الهويس بمنطقة محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى.



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بغرق شاب في مياه بحر الهويس وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ حيث جرى البحث والتمشيط حتى تم العثور على الجثمان وانتشاله.



وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

وفي سياق آخر، لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.