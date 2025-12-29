تفحم جثمانه بالكامل، التحقيق في مصرع شخص في حريق سيارة ملاكي بطريق شبرا–بنها الحر بالقليوبية

18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه إثر اندلاع حريق هائل بسيارته الملاكي أثناء سيرها بطريق شبرا–بنها الحر بمحافظة القليوبية، قبل بوابة الكارتة في اتجاه القاهرة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قليوب، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

التحقيق في مصرع شخص في حريق سيارة ملاكي بطريق شبرا–بنها الحر بالقليوبية



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي على طريق شبرا–بنها الحر وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على النيران.



وبالفحص تبين مصرع قائد السيارة بعد أن،تفحم جثمانه بالكامل والسيارة تحمل أرقام 5851 ن ف. وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته

حوادث علي طريق شبرا بنها الحر

لقت شقيقتان مصرعهما متأثرتين بإصابتهما إثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى ملاكي على طريق بنها شبرا الحر محافظة القليوبية، قبل طلعة الطريق الدائري الإقليمي، حيث شهد الحادث إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفي بنها الجامعي، إلا أنه توفت الشقيقتان أثناء تلقي العلاج.

مصرع شقيقتان إثر حادث تصادم

وتمكن رجال إدارة مرور محافظة القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، من إعادة الحركة المرورية علي طريق بنها شبرا الحر، عند نزلة الطريق الإقليمي، بعد رفع أثار حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.