بسبب خلافات سابقة، تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه بمصر القديمة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل صديقه بمنطقة المنيل بمصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونقل جثمان المجني عليه إلى المشرحة للتشريح وبيان سبب الوفاة، مع التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وشهد شارع عبد العزيز آل سعود بمنطقة المنيل واقعة مأساوية، بعدما تلقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع مشادة كلامية بين شابين، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة عنيفة، أقدم خلالها أحدهما على استخراج سلاح أبيض «مطواة» من طيات ملابسه، ووجّه طعنة نافذة للمجني عليه أسقطته غارقًا في دمائه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة إلى موقع البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية ومعاينة مسرح الجريمة، تم تحديد هوية المتهم الذي فرّ عقب ارتكاب الواقعة.

ومن خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة على خلفية خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، كما تم ضبط السلاح المستخدم والتحفظ عليه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخذت قراراتها المشار إليها، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية