ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر مخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية بالفيوم

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، في إطار حماية السوق والمستهلكين.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك محل بدائرة قسم شرطة أول الفيوم ببيع أجهزة استقبال "ريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، والتي لم يُصرح بتداولها وفق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل وضبط مالكه، وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر لماركات مختلفة محملة ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص، بالإضافة إلى قطع خاصة بربط الأجهزة بالإنترنت. وأقر المتهم بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استمرار الحملات المكثفة لضبط المخالفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

